Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl und Sachbeschädigung

Grafschaft - Esch (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, 21.05.21, 21.00 Uhr auf Samstag, 22.05.21 06.00 Uhr im Hauweg in Esch drei Hinweisschilder "vernetzter Nachbar" und entwendeten ein weiteres dieser Schilder. Die Schilder waren alle an einem Weidezaun in diesem Bereich angebracht. Hierzu sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

