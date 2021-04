Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210415.2 Schwentinental: Unfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Schwentinental (ots)

Gestern Nachmittag, 14.04., kam es gegen 16:45 Uhr auf der Bundesstraße 76 in Schwentinental auf der Kreuzung B 76 / Reuterkoppel / Preetzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer die Bundesstraße 76 aus Richtung Preetz kommend in Richtung Kiel. Im Bereich der Kreuzung B 76 / Reuterkoppel / Preetzer Straße stockte der Verkehr. Der Kradfahrer sei nun auf der Linksabbiegerspur an den stockenden Fahrzeugen in Fahrtrichtung Kiel vorbeigefahren. Eine 22-jährige PKW-Fahrerin habe aus der Reuterkoppel kommend nach links auf die B 76 in Richtung Preetz abbiegen wollen. Dabei habe sie den Kradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Preetz eingeliefert. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Verkehrsunfall kam es auf der B 76 während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Björn Gustke

