Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Haustür

Pirmasens (ots)

Am 20.11.2021 gegen 04:30 Uhr wurde die Haustür eines Anwesens in der Dankelsbachstraße, Pirmasens mutwillig von einer unbekannten Person beschädigt. Eine Sicherheitskamera filmte die drei schwarz gekleideten Personen bei der Tatausführung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell