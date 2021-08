BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein; 58-jähriger Niederländer wurde mit Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Siegen gesucht

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Ein 58-jähriger Niederländer wurde am Mittwochnachmittag, 4. August 2021 um 16:45 Uhr, durch Beamte der Bundespolizei im nichtöffentlichen Bereich am Flughafen Niederrhein in Weeze bei der Ausreise nach Málaga angetroffen und kontrolliert. Durch einen Datenabgleich der Personalien des Reisenden mit dem polizeilichen Fahndungssystem wurde ermittelt, dass eine Fahndungsnotierung zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft in Siegen wegen Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt vorlag. Hiernach hatte der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2400,-EUR zu zahlen oder ersatzweise eine 80-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Durch Bezahlung der Geldstrafe auf der Dienststelle konnte der Niederländer die drohende Haft abwenden. Im Anschluss konnte dem Mann die Weiterreise gestattet werden.

