Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Gestürzt und verletzt

Schuttertal (ots)

Ein 61 Jahre alter Kawasaki Fahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr auf der L 101 von Biederbach kommend in Fahrtrichtung Schweighausen zu Fall gekommen und hat sich hierbei leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen kam er im Kurvenbereich aus bislang nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Liegen. Am Kraftrad entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. /ag

