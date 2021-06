Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Eisental - Alkoholisiert unterwegs

Bühl, Eisental (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Flucht des mutmaßlichen Unfallverursachers kam es am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Affentaler Straße. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtig gegangene Verursacher nur wenige Minuten nach dem Unfall in der Weinstraße von den Beamten gestellt werden. Der 21-Jährige war mit seinem Volvo zuvor in der Affentaler Straße gegen einem geparkten Mercedes geprallt. Trotz eines Fremdschadens von ungefähr 10.000 Euro fuhr er nach dem Unfall weiter. Den mutmaßlichen Grund hierfür konnten die Beamten des Polizeirevier Bühl schnell ausmachen. Der junge Mann hatte sich mit über einem Promille Alkohol im Blut ans Steuer seines Gefährts gesetzt. Am Volvo entstand außerdem ein Schaden von circa 5.000 Euro. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Der Führerschein wurde einbehalten. /ag

