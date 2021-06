Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf!

Appenweier (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 09:20 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei der Schwarzwaldhalle einen Verkehrsunfall, bei welchem an einem ordnungsgemäß geparkten grünen VW Caddy erheblicher Sachschaden verursacht wurde. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 5000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer: 07851/893200 in Verbindung zu setzen. /BALG

