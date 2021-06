Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Motorradfahrer auf der B500 gestürzt

Sasbachwalden (ots)

Am Samstagnachmittag war ein Motorradfahrer auf der B500 zwischen Unterstmatt und Mummelsee unterwegs. In einer Linkskurve kam der 51-jährige Fahrer aus Frankreich mit seiner Aprilia in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Franzose zog sich eine Unterarmfraktur zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Offenburg geflogen. An seinem Motorrad entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. CBR --

