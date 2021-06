Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Biberach (ots)

Am Samstag um die Mittagszeit parkte eine Frau ihren Peugeot 207 an einem Erdbeerfeld. Als sie vom Erdbeerplücken zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Radkasten ihres Autos fest. Offensichtlich wurde ihr Peugeot von einem hellen Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter Tel. 07832/975920 zu melden. CBR

