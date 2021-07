Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Strandkörben am Strand von Dangast

Dangast (ots)

Am vergangenen Samstag erhielt die Polizei Varel gegen 03.14 Uhr Kenntnis von Sachbeschädigungen in Dangast, bei denen sieben Strandkörbe rechtsseitig des Hauses der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in der Edo-Wiemken Straße am Dangaster Strand betroffen waren. Unbekannte Täter beschädigten u.a. die Sicherungen, um die Körbe öffnen und sich reinsetzen zu können. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell