Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Jever - Fahrradfahrerin und das im Kindersitz mitfahrende Kind werden leicht versletzt - unbekannter LKW-Fahrer setzt seine Fahrt fort

Jever (ots)

Am 13.07.2021, gegen 09.27 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Jever mit einem sog. Lastenfahrrad die Kleine Bahnhofstraße in Jever in Richtung Bahnhofstraße. Ein nachfolgender Lkw hielt den vorgeschriebenen Mindest-Seitenabstand von 1,5 Metern nicht ein und bedrängte die Frau dermaßen, dass diese nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam sie zu Fall. Die Fahrradfahrerin und ein vorne im Kindersitz mitfahrendes Kind wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell