Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Niedertiefenbach (ots)

Niedertiefenbach

In der Nacht vom 01. auf den 02.07.2021 zwischen 20:00 - 13:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Niedertiefenbach ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfallverursacher geriet auf der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer und dem dazugehörigen Geländer der dortigen Kirche. Am Geländer konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR.

Die Polizeiinspektion Diez bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06432-6010 zu melden.

