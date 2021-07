Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Nötigungen im Straßenverkehr und zwei Unfälle mit Personenschaden

VG Hachenburg/ VG Bad Marienberg (ots)

Am Freitagnachmittag ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Hachenburg nachfolgende Verkehrsdelikte:

Gegen 15 Uhr kam es in Bad Marienberg, B 414, zwischen Bad Marienberg und Lautzenbrücken zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Dabei soll ein Fahrzeugführer einen anderen PKW zunächst überholt und dann ausgebremst haben. Verletzt wurde niemand, es entstand kein Sachschaden.

Gegen 15:45Uhr kam es auf der L 288, zwischen den Abfahrten Streithausen und Nister, in Fahrtrichtung Hachenburg zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ein Fahrzeugführer den andern Fahrzeugführer über den Standstreifen rechts überholt habe und vor diesem einscherte. Auch hier kam es zu einem Ausbremsen, ohne Sach- und Personenschaden.

Gegen 19:00 Uhr kam es auf der B 414, zwischen Kroppach und Müschenbach, Höhe Marzhausen, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 21-jährige Unfallverursacherin befuhr die B 414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Hachenburg. Dabei übersah sie die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge am geschlossenen Bahnübergang Marzhausen, fuhr auf den letzten PKW auf und schob diesen dann noch auf den davor stehenden PKW. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von Rund 30.000 Euro.

Gegen 19:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Kraftrades die B 413, aus Richtung Höchstenbach kommend in Richtung Wied. Der Motorradfahrer setzte zum Überholen von drei vor ihm fahrenden Fahrzeugen an. Das vorderste Fahrzeug der Schlange beabsichtigte nach links abzubiegen, dabei über sah die 47-jährige Fahrzeugführerin den von hinten kommenden Kradfahrer und bog nach links in einen Feldweg ab. Es kam zum Zusammenstoß des Motorradfahrers mit dem PKW. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von Rund 10.000 Euro.

