Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Zetel - Zeugen treffen auf Täter samt Diebesgut und alarmieren die Polizei, die weitere Zeugen sucht

Zetel (ots)

Am 10.07.2021 erhielt die Polizei gegen 23.00 Uhr Kenntnis von einem Diebstahl, der sich auf dem Grundstück eines Gewerbeobjektes in der Weberstraße in Zetel ereignet haben soll. Laut Zeugenaussagen entwendeten zwei männliche Personen im Alter von 41 und 49 Jahren von dem Lagerplatz des Objektes zwei Metallschächte von Dunstabzugshauben. Die Zeugen trafen die Personen auf dem Gehweg vor der Firma an, erkannten die Gegenstände als Diebesgut wieder, hielten die Personen vor Ort fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Vareler Polizei stellten die Gegenstände bei der Sachverhaltsaufnahme sicher. Bei der Befragung machten die Männer aus Wilhelmshaven und Bockhorn keine Angaben zu dem Diebstahlsvorwurf und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Polizei weiterhin mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu weiteren Auffälligkeiten oder Tatorten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 9895921 in Verbindung zu setzen.

