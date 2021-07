Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag bog ein 66-Jähriger aus Varel gegen 17.05 Uhr mit seinem Pkw von der B 437 nach links in die Hellmut-Barthelt-Straße ab. Hier übersah er einen auf dem Radweg die Fahrbahn querenden 88-jährigen Pedelec-Fahrer aus Varel. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

