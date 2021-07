Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in der Rheinstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 07.07.21 im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 08.00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Hauses in der Rheinstraße im Bereich der Neckarstraße. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell