Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für das PK Varel vom 11.07.2021 PK Varel

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrt mit möglichem Unfall

Varel - Am 11.07.2021 beobachten Passanten, wie sich ein PKW-Führer auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Varel - in torkelnder Art und Weise - um sein Fahrzeug bewegt. Er schaut sich dieses auffällig nach Schadensstellen an. Wenig später steigt er in den PKW und fährt Richtung Autobahn 29 davon. Die Passanten verständigen daraufhin die Polizei. Das Fahrzeug kann schließlich durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Autobahn 29 Richtung Oldenburg festgestellt und auf dem Pendlerparkplatz Jaderberg kontrolliert werden. Der 22-jährige, alkoholisierte PKW-Führer wird mit zur Polizeiwache genommen und ist aufgrund seines Alkoholisierungsgrades nicht mehr in der Lage einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Eine Blutprobenentnahme wird durch einen Arzt entnommen. Da das Fahrzeug mehrere Beschädigungen aufweist, die teilweise sehr frisch sind, ist davon auszugehen, dass der betrunkene Fahrzeugführer damit - während seines "Ausflugs" - irgendwo Schäden verursacht hat. Hinweisgeber, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451-923115 zu melden.

Sachbeschädigung mehrerer PKW

Varel- In der Nacht vom 09.07.2021 auf den 10.07.2021 haben sich in Varel mehrere Sachbeschädigungen ereignet. Im Dachsweg wurden 4 PKW und in der Hasenweide 1 weiterer PKW durch Kratzer mutwillig beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, die zum Tathergang etwas berichten können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451-923115 zu melden.

