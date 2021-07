Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallfluchten in Wilhelmshaven - Pkw und Verkehrszeichen in der Kieler-, Plauen- und Weserstraße beschädigt

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei in Wilhelmshaven erhielt erneut Kenntnis von drei Unfallfluchten, bei denen zwei Pkw und ein Verkehrszeichen in der Kieler-, Plauen- und Weserstraße von unbekannten Verursachern beschädigt. Diese setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten, Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen. Im Einzelnen: Der Fahrer eines silbernen Pkw Golf Plus fuhr am 10.07.2021 gegen 19.30 Uhr in der Kieler Straße in Höhe der Hausnummer 19 gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer sei nach Zeugenaussagen danach ausgestiegen, habe sich die Beschädigungen angesehen und sei anschließend weitergefahren. Im Zeitraum vom 08.07.2021, 20.00 Uhr, bis 09.07.2021, 04.20 Uhr, wurde ein in der Plauenstraße in Höhe der Hausnummer 46 parkender Transporter beim Vorbeifahren beschädigt. In der Weserstraße in Höhe der Hausnummer 62 war am 07.07.2021 zwischen 19.00 Uhr und 22.15 Uhr ebenfalls ein parkender Pkw betroffen, der am Heck beschädigt wurde.

