POL-WOB: Berauschter Pkw-Fahrer ohne Führerschein

Am Freitag, 26.02.21, gegen 22.30 Uhr, kontrollierte die Funkstreife der Polizei Schöningen, auf der Poststraße in Offleben, den Fahrer eines Pkw Opel. Während der Kontrolle konnte der 39 Jahre alte Mann aus dem benachbarten Bördekreis nur seinen Personalausweis vorlegen. Den Führerschein habe er zu Hause vergessen. Eine vor Ort durchgeführte Überprüfung ergab allerdings, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2008 entzogen worden war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Der anschließend durchgegführte Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Demnach stand der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin. Gegen ihn wird nunmehr wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Pkw unter Drogeneinfluss, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Pkw musste der Mann am Kontrollort zurücklassen.

