Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn mit schwer verletzter Pkw-Fahrerin

Bockhorn (ots)

Am Sonntag befuhr ein 58-Jähriger aus Bockhorn gegen 20.00 Uhr mit seinem LKW die Grabsteder Straße in Richtung Bockhorn. Beim Überqueren der Kreuzung zur B 437 übersah er eine von rechts kommende 62-Jährige aus Zetel in ihrem PKW Fiat. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der 62-Jährigen gegen einen in der Grabsteder Straße wartenden PKW eines 44-Jährigen aus Bockhorn geschleudert. Die 62-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell