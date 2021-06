Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0415 --Öffentlichkeitsfahndung nach Messerangriff--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Osterhop Zeit: 10.09.2020, 03:00 Uhr

Im September vergangenen Jahres versuchte ein unbekannter Mann eine 57-jährige Taxifahrerin auszurauben. Dabei verletzte er sie mit einem Messer (siehe PM 0576/2020). Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Um 03:00 Uhr stieg ein Unbekannter in das Taxi der 57-jährigen Fahrerin. Während der Fahrt änderte er mehrfach sein Wunschziel. In der Straße Osterhop hielt die Taxifahrerin vor einem Hotel an. Daraufhin zog der Mann ein Messer, forderte die Herausgabe des Portemonnaies und stach in Richtung der Fahrerin. Um den Angriff abzuwehren, griff die Frau in die Klinge und erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Als sie aus dem Taxi ausstieg, kam der Mann ihr hinterher und forderte erneut ihre Geldbörse. Als die Frau um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte in Richtung Sichelweg.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Gesuchten auf dem Phantombild? Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 175 cm groß und hatte schwarze Haare und buschige Augenbraunen. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell