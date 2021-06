Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0416 --Unbekannter raubt hochwertige Uhr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Barkhof, Hohenlohestraße Zeit: 01.06.2021, 14:00 Uhr

Am Dienstag riss ein Unbekannter einem 73-Jährigen im Ortsteil Barkhof eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:00 Uhr war der 73 Jahre alte Mann in der Hohenlohestraße unterwegs. Er ging zu seinem geparkten Auto, als ihn ein Unbekannter ansprach und nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragte. Der Rentner half ihm weiter und stieg in seinen Wagen. Der Mann lenkte ihn ab und riss ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk. Nach dem Raub rannte der Unbekannte in Richtung Slevogtstraße davon. Bei dem Vorfall wurde der 73-Jährige leicht verletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einer grauen Jacke. Im Gesicht hatte er einen Bart. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell