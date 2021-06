Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0417 --Polizei nimmt Drogendealer und Lieferanten fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Eduard-Grunow-Straße Zeit: 01.06.21

Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Dienstag in Bremen-Mitte einen 24 Jahre alten Drogendealer und seinen 36-jährigen Drogenlieferanten fest. Die Ermittler beschlagnahmten Betäubungsmittel und Bargeld. Beim Fluchtversuch verletzte der 36 Jahre alte Verdächtige einen Polizisten.

Die beiden Männer standen im Fokus der Ermittlungsgruppe Straßendeal. Es kristallisierte sich heraus, dass der 36-Jährige als Kokainlieferant fungierte. Zivilkräfte stoppten ihn am Dienstag mit seinem Auto in der Straße Außer der Schleifmühle. Der Fahrer versuchte sich noch vergeblich der Kontrolle zu entziehen und fuhr gegen das Polizeifahrzeug. Hierbei zog sich ein Polizist eine Kopfwunde zu. Im Fahrzeug des Lieferanten stellten die Ermittler mehrere Verkaufseinheiten Kokain, eine höhere Bargeldsumme und ein Messer sicher. An seiner Wohnadresse wurden ebenfalls Geld und Kokain beschlagnahmt. Bei der zeitgleichen Durchsuchung der Wohnung des 24 Jahre alten Dealers, versuchte dieser noch Kokain die Toilette hinunter zu spülen. Auch hier stellten die Einsatzkräfte weitere Drogen sicher.

Beide Männer wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht einen Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

