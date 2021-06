Polizei Düren

POL-DN: Paletten angezündet - Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots)

In Binsfeld brannten mehrere Paletten, die auf einen Anhänger geladen waren. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Montag, 07.06.2021, gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Frauwüllesheimer Straße gerufen. Auf einem in einer Hofeinfahrt abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger brannten mehrere Paletten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass nur ein kleiner Teil der etwa 100 Paletten abbrannte und der Anhänger keinen Schaden nahm. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten auf Brandstiftung hin.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-8126 bei dem zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell