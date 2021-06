Polizei Düren

POL-DN: Traktoren kurzgeschlossen - respektlose Jugendliche im Verdacht

Langerwehe (ots)

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei kurz nach 17:00 Uhr Kenntnis über die unbefugte Ingebrauchnahme zweier Traktoren. Hinweise auf verdächtige Jugendliche wurden verfolgt und Strafanzeige gefertigt. Auf einem Gelände an der Schönthaler Straße fanden die Beamten nach einem Zeugenhinweis zwei offensichtlich kurzgeschlossene Traktoren, von denen einer gegen einen Zaun gefahren und dieser dadurch beschädigt worden war. Drei Jugendliche waren dabei beobachtet worden, wie sie sich an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten und anschließend über ein angrenzendes Feld davongelaufen waren. Einige Hinweise und Ermittlungen später trafen Polizisten auf dem elterlichen Grundstück in Langerwehe einen 15-Jährigen sowie dessen 16 Jahre alte Freunde an. Die drei Jugendlichen wurden mit dem Vorwurf der unbefugten Fahrzeugnutzung sowie der Sachbeschädigung konfrontiert. Während dieses Gesprächs verhielten sich sowohl die drei Verdächtigen als auch der Vater des Jüngsten unkooperativ und respektlos gegenüber den Polizeibeamten. Die beiden 16-Jährigen wurden zunächst zur Polizeiwache nach Düren gebracht, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden mussten. Gegen alle drei wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der unerlaubten Fahrzeugbenutzung gefertigt. Weil er auf dem Weg zur Wache die Polizisten mit üblen Schimpfwörtern beleidigt hatte, wurde gegen einen der 16-Jährigen eine zusätzliche Anzeige geschrieben.

