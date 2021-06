Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag verlor ein 36-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde schwer verletzt. Gegen 16:15 Uhr war der Mann aus Kreuzau mit seinem Fahrrad auf der Lendersdorfer Straße in Richtung Rölsdorf unterwegs. Als er rechts in die Lasallenstraße abbiegen wollte, rutschte sein Vorderrad weg, er selbst wurde über den Lenker geschleudert und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass ein Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. Gegenüber den zur Unfallaufnahme hinzugerufenen Polizeibeamten gab der Radfahrer an, vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen, um Aussagen über seinen Zustand zum Zeitpunkt des Unfalls treffen zu können. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, infolge des Genusses von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln den Straßenverkehr gefährdet zu haben.

