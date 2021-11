Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut Einbruch in die Käthe-Dassler-Realschule Plus

Pirmasens (ots)

Am vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Schulgebäude auf. Entwendet wurde vier Flaschen Wein. In der Sporthalle wurde ein Geräteraum aufgebrochen. Fünf Bälle und ein Badminton-Schläger wurden entwendet. Der Gesamtschaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell