Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mysteriöser Besucher

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.11.2021, 10:30 Uhr - 11:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Sehr verdächtig verhielt sich ein junger Mann, der am Mittwochvormittag einen über 80-jährigen Mann zu Hause aufsuchte und über dessen früheren beruflichen Hintergrund offenbar gut informiert war. Der Unbekannte erklärte, er sei der Sohn einer Frau, mit der der Senior früher zusammengearbeitet habe. Er führte fünf Tüten mit Jacken mit, die er dem Mann schenken wollte. Während des Gesprächs in der Wohnung des Ruheständlers rief zufällig dessen Tochter an, die bei dem Telefonat erfuhr, dass sich gerade ein fremder Mann in der Wohnung ihres Vaters aufhält. Der unbekannte Besucher wurde daraufhin sehr nervös und verabschiedete sich überstürzt. Er stieg als Beifahrer in einen silberfarbenen Pkw (Mercedes A-Klasse, neues Modell), mit KA-Kennzeichen (Zulassungsbezirk Karlsruhe, Näheres nicht bekannt,) der in der Nähe geparkt war und an dessen Steuer ein zweiter Mann saß. Das Fahrzeug konnte in der Folge durch die verständigte Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Aus der Wohnung des Seniors wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Besucher:

20 - 30 Jahre alt, ca. 1895 cm groß, kurze dunkle Haare, graue Mütze, graue enge Hose, Hemd und Pullunder

Fahrer der A-Klasse:

50 - 60 Jahre alt, graue Haare, adipös

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Fahrzeug und fragt, ob die beschriebenen Personen in ähnlicher Weise gegenüber weiteren Personen auffällig geworden sind. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell