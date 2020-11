Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen OT Noll

St. KatharinenSt. Katharinen (ots)

Am Donnerstag, 26. November 2020 gg. 07:03 Uhr ereignete sich in St. Katharinen OT Noll auf der Linzer Straße Höhe Hausnummer 50 ein Verkehrsunfall. Auf Grund von verengten Straßenverhältnissen, wartete ein Lkw um den Gegenverkehr passieren lassen zu können. Hinter dem Lkw wartete ordnungsgemäß eine 57jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem roten Pkw. Im Gegenverkehr passierte ein weißer Pkw die Wartenden und stieß beim Vorbeifahren gegen den roten Pkw der hinter dem Lkw wartenden Fahrerin. In Folge verließ der weiße Pkw die Unfallstelle ohne seine Beteiligung am entstandenen Schaden anzuzeigen. Hinter dem weißen Pkw dürften nach derzeitigem Sachstand weitere Fahrzeuge gefahren sein, diese Fahrzeugführer*Innen könnten den Unfall/Anstoß gesehen oder bemerkt haben und sie könnten Hinweise auf den Flüchtigen, Fahrzeug und Kennzeichen geben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.

Auch der Unfallfahrer darf sich bei der Polizei melden.

Hinweis: Am weißen Pkw, dürften rote Lackanhaftungen auf der linken Fahrzeugseite zu erkennen sein.

Informationen können bei der Polizei Linz am Rhein oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden. Tel.: 02644-943-0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

