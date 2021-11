Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkener Autofahrer zwischen Großaltdorf und Ilshofen unterwegs

Schwäbisch Hall (ots)

Großaltdorf/Ilshofen: Betrunkener Autofahrer - Polizei sucht Geschädigte

Am Freitag zwischen 16:00 und 16:45 Uhr fuhr ein blauer Dacia Logan zwischen Großaltdorf und Ilshofen. Auf seiner Fahrstrecke über Lorenzenzimmern, Gaugshausen und Eckartshausen kam der Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Dabei wurden mehrere Entgegenkommende gefährdet und mussten teilweise auch bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer des Dacia konnte schließlich an einer Tankstelle in Ilshofen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholbeeinflussung stand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zur Fahrt des alkoholisierten Fahrers machen können. Insbesondere werden die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, die dem Dacia-Fahrer ausweichen mussten und durch ihn gefährdet wurden, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kirchberg unter Tel. 07904 92460 zu melden.

