Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung mit Messer und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auseinandersetzung mit Messer

Zwei 19 und 28 Jahre alte und stark alkoholisierte Männer gerieten am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Reichstädter Straße in Diskussion, die schließlich in einen handfesten Streit ausartete. Nachdem der 19-Jährige den 28-Jährigen niedergeschlagen hatte, setzte dieser dem Jüngeren nach, sodass sich die Auseinandersetzung in die Bahnhofstraße vor die Parkhauszufahrt Spritzenhausplatz verlagerte. Dort kam es zur Rangelei, wobei der 28-Jährige vom 19-Jährigen mit einem Klappmesser leicht am Arm verletzt wurde. Dieser flüchtete anschließend, konnte aber im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Personen, die zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr die Auseinandersetzung in der Reichstädter Straße bzw. Bahnhofstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Polizei zu melden.

Westhausen: Zeugen nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 6:50 Uhr auf der B29 an der Anschlussstelle zur A7 Richtung Würzburg. Ein 36 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Fahrer eines Alfa Romeo, der nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollte. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, der Alfa Romeo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur genauen Klärung des Unfallherganges werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert Unfall verursacht

In der Remsstraße ereignete sich in der Nacht zum Freitag eine Unfallflucht. Ein 36-jähriger Ford-Fahrer steht im Verdacht, im betrunkenem Zustand den Unfall verursacht zu haben. Mit einem Pkw Ford, der später auch abgeschleppt wurde, kam er gegen 2.30 Uhr von der Straße ab und prallte gegen eine Werbetafel einer dortigen Tankstelle. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Der Tatverdächtige wurde später von der Polizei ermittelt, die im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutuntersuchung zur Alkoholbestimmung veranlasste. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell