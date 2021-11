Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft - Aggressive Ladendiebe - Unfälle - Auto aufgebrochen

Winnenden: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft

Bereits in der Nacht auf Samstag, den 06.11.2021 kam es in der Asylunterkunft in der Albertviller Straße zu einem Raubdelikt. Zwei Männer im Alter von 20 und 39 Jahren sollen gegen 4 Uhr in das Zimmer eines 22-jährigen Bewohners der Unterkunft eingedrungen sein und mehrfach auf diesen eingeschlagen haben. Als das Opfer flüchtete, soll der 20-Jährige dessen Handy an sich genommen haben. Kurz darauf bemerkte der 22-Jährige, dass sein Mobiltelefon fehlt und forderte dieses zurück. Daraufhin soll ihm der 20-jährige Deutsche erneut mehrere Schläge versetzt haben. Beim anschließenden Gerangel, in dem auch eine Glasflasche zum Einsatz kam, zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu. Schließlich soll er mitsamt Handy geflüchtet sein. Gegen den Tatverdächtigen, der zu diesem Zeitpunkt unter Bewährung stand, beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Dieser wurde am 18.11.2021 durch das Amtsgericht Stuttgart erlassen und der 20-Jährige anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Schorndorf: Aggressive Ladendiebe

Mitarbeiter eines Discounters in der Heinkelstraße beobachteten am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr zwei Personen beim Ladendiebstahl. Als sie die beiden Männer nach Verlassen des Marktes zur Rede sprechen wollten, zog einer der Männer ein Pfefferspray und setzte es gegen die Supermarktangestellten ein. Anschließend flüchteten die Männer samt Diebesgut. Beide sollen Anfang 20 und etwa 175 - 180 cm groß sein. Laut den Geschädigten haben beide Personen ein arabisches Äußeres. Einer der Täter soll zur Tatzeit eine grüne Winterjacke mit Fellkapuze getragen und längere nach hinten gegelte Haare haben. Der andere Täter soll eine beige Jacke getragen haben. Zeugenhinweise werden von der Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Weinstadt: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19 Jahre alter Smart-Fahrer fuhr am Freitagmorgen gegen 6:10 Uhr die Landesstraße 1201 zwischen Strümpfelbach und Endersbach entlang und kam hierbei auf Höhe Stetten alleinbeteiligt von der Straße ab. Anschließend kollidierte er mit einer Gartenhütte und kam schließlich zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18:15 Uhr und Freitag, 6:20 Uhr wurde durch bisher unbekannte Diebe ein Jeep, der in der Alten Winnender Steige abgestellt war, aufgebrochen. Die Täter schlugen zunächst die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendeten anschließend einen im Fahrzeug liegenden Geldbeutel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beging am Freitagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Er befuhr die Lutherstraße und beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Skoda und flüchte anschließend. An dem geparkten Auto entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich in der Zeit zwischen 8.50 Uhr und 9.25 Uhr ereignete, wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

