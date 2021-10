Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, Landkreis Tuttlingen) Autofahrer mit über 3 Promille unterwegs (17.10.2021)

Mahlstetten (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 13.30 Uhr konnten Polizeibeamte einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Auf der Lippachtalstraße in Richtung Mahlstetten kontrollierte die Polizei einen 52-jährigen Auto-Fahrer, der offensichtlich alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich ein Wert von über drei Promille heraus. Der 52-Jährige kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein.

