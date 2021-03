Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparkten BMW gestreift und von der Unfallstelle geflüchtet - 2.000 EUR Schaden - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Augustastraße ein abgestellten BMW vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der BMW war am Montag (15.03.) dort abgestellt worden, am Donnerstagmorgen entdeckte der Fahrer den Schaden von ca. 2.000 EUR. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell