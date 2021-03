Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer vormittags mit fast drei Promille unterwegs

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit 2,9 Promille Alkohol war am Donnerstagmorgen ein 54-jähriger Autofahrer in der Langheckenstraße unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle hinsichtlich der Einhaltung des dortigen Fahrverbots für Lkw war auch der 54-Jährige angehalten und überprüft worden. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, eine Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde in Verwahrung genommen und ie Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell