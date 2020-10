Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gefahr durch Ölspur auf der B 191

Parchim (ots)

Auf der B 191 in Parchim sowie auf den umliegenden Straßen musste am Sonntag eine mehrere Kilometer lange Ölspur durch eine Spezialfirma beseitigt werden. Betroffen waren auch Teile der Landesstraße 09 bei Neuburg sowie die Kreisstraße 121. Ein Autofahrer hatte die Polizei zunächst darüber informiert. Wie sich herausstellte, hatte ein Traktor die ca. vier Kilometer lange Ölspur verursacht. Bei deren Beseitigung kam es am Sonntagnachmittag teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

