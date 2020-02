Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall auf der Oberndorfer Straße

Rottweil (ots)

Ein mit über zwei Promille alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Samstagnachmittag einen Auffahrunfall an der Kreuzung der Oberndorfer Straße mit dem Flößerweg und dem Dornentalweg verursacht. Eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 13.20 Uhr stadtauswärts auf der Oberndorfer Straße und wollte an der Kreuzung nach links auf den Dornentalweg abbiegen. Aufgrund nahenden Gegenverkehrs musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Ein mit einem Opel in selber Richtung fahrender und von hinten nahender 64-jähriger Mann reagierte infolge seiner erheblichen Alkoholisierung zu spät auf den stehenden Mercedes und prallte in dessen Fahrzeugheck. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Ein bei der Unfallaufnahme von den Beamten bei dem 64-jährigen Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,1 Promille. Nach einer entnommenen Blutprobe und der Abgabe des Führerscheines muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt und den dabei verursachten Unfall verantworten.

