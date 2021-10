Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. Konstanz) Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen (15.10.2021)

Radolfzell (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro hat sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der B 34 ereignet. Eine 29-jährige Fiat-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Espasingen unterwegs, als nach ihren Angaben auf Höhe der L 220 ihr ein dunkles Auto teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte sie nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem Fiat. Der unbekannte Fahrer des dunklen Autos fuhr weiter, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

