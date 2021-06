Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach zehn Sachbeschädigungen an Geldautomaten

Hamm (ots)

Nach erneuten Sachbeschädigungen an mehreren Geldautomaten konnte die Polizei am Dienstag, 29. Juni, einen Tatverdächtigen auf der Wilhelmstraße festnehmen.

Ein Mitarbeiter eines Geldinstituts an der Wilhelmstraße nahm am Dienstag, 29. Juni, gegen 16.20 Uhr laute Geräusche aus dem Vorraum der Filiale wahr. Anschließend beobachtete er einen Mann, der mit einem Hammer in der Hand die Filiale verließ und in eine weitere gegenüberliegende Bank ging.

Als er auch hier den Vorraum nach kurzer Zeit verließ, konnte der Mann von zwischenzeitlich gerufenen Polizeibeamten in Höhe der Pestalozzistraße als Fußgänger angetroffen werden. Der 39-jährige Tatverdächtige, der einen Hammer und einen Maulschlüssel mitführte, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

In den beiden Filialen stellten die Beamten insgesamt vier eingeschlagene und stark beschädigte Displays von Geldautomaten und Service-Terminals fest.

Bereits am Vortag kam es zu Sachbeschädigungen an sechs Geldautomaten am Westring, der Dortmunder Straße und der Neufchateaustraße. Auch für diese Taten ist der 39-Jährige mit Wohnsitz in Hamm dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen, auch zu dem Tatmotiv des Mannes, dauern an. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell