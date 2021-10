Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Kochplatte wird zu heiß

RW-Göllsdorf (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in der Nacht zum Sonntag zu einem Feuer in einer Küche "Am Schwarzen Felsen" aus. Glücklicherweise hielt sich der Brand aber in Grenzen. Eine Herdplatte eines Hausbewohners war zu heiß geworden, weshalb sich der Inhalt entzündete. Der 24-Jährige versuchte noch, die Flammen mit einem Tuch zu ersticken, was aber misslang. Die Feuerwehr löschte den Brand und ein paar Glutnester in der Decke und verhinderte dadurch Schlimmeres. Nachdem die Räume durchlüftet wurden, konnten die Räumlichkeiten wieder bewohnt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr Rottweil war mit 45 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst kam mit vier Sanitätern und zwei Fahrzeugen zu der Unglückstelle.

