Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und über 10.000 Euro Sachschaden (16.10.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und über 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr auf der Kindlebildstraße ereignet hat. Ein 36-jähriger Dacia-Fahrer war in Richtung Reichenauer Bahnhof unterwegs, als er den Renault einer vor ihm fahrenden 56-jährigen Frau überholen wollte. Als beide Autos auf gleicher Höhe waren, setzte die Frau zum Linksabbiegen an und prallte mit ihrem Renault gegen den Dacia. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt, beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

