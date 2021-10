Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Audi-Fahrer kommt von der Straße ab

Hardt (ots)

Ein 41 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Samstagabend in der Mariazeller Straße von der Straße abgekommen. An dem Sportwagen, der auf einen 52-Jährigen zugelassen ist, entstand dadurch ein Schaden von rund 20.000 Euro. Wie der Fahrer gegenüber der Polizei angab, musste er einem Tier ausweichen, wodurch er nach rechts auswich, dann von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen geriet. Verletzt wurde der Fahrer des über 500 PS starken Wagens nicht.

