Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht Unfallflüchtigen (17.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf der Kanzleigasse. Ein Autofahrer beschädigte einen Skoda Rapid an der rechten Seite und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Beim Auto des Verursachers soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes gehandelt haben. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Villingen unter Telefonnummer 07721 601-0.

