Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) (Mehrere Sachbeschädigungen an Autos (17.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Autos beschädigt haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Unbekannte traten an einem auf der Rottweiler Straße geparkten schwarzen Volvo V40 den Fahreraußenspiegel an und verursachten einen Schaden in Höhe von 500 Euro. An einem auf der Wiesenstraße abgestellten Auto zerkratzten Unbekannte die Fahrertür, wodurch Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Ein auf der Schubertstraße geparktes Auto zerkratzten Vandalen ringsum und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

