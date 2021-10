Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs Konstanz) Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt (18.10.2021)

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und zwei Passanten hat sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Freiheitsstraße ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 63-jährige Autofahrerin in Richtung Hauptstraße, als sie das Paar, eine 65-jährige Frau und einen 66-jährigen Mann, das zuvor vermutlich unbedacht die Fahrbahn betreten hatte, mit ihrem Auto erfasste. Nach der ersten notärztlichen Versorgung wurden die beiden schwerverletzten Personen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Freiheitsstraße gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

