Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alkoholisierter Falschfahrer gefährdet Autofahrer auf der Europabrücke

Koblenz (ots)

Am Sonntagabend, den 12.09.2021 gegen 20 Uhr hielt der Fahrer eines schwarzen SUV die Polizei Koblenz in Atem. Zunächst wurde er als flüchtiger Unfallverursacher in der Douquestraße gemeldet. Dort touchierte er gleich vier Fahrzeuge und entfernte sich in Richtung Andernacher Straße.

Nachdem man ihm zunächst nicht habhaft werden konnte, wurde kurze Zeit später ein Falschfahrer auf der Europabrücke in Fahrtrichtung stadtauswärts gemeldet. Dieser fahre entgegen der Fahrtrichtung ins Stadtgebiet und habe nun am Kreisel vor dem Polizeipräsidium gewendet. Dem rechtzeitigen Ausweichen der entgegenkommenden Pkw ist es zu verdanken, dass es bei der Geisterfahrt zu keinen weiteren Verkehrsunfällen kam.

Der 40-jährige SUV-Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte im Bereich der Balduinbrücke kontrolliert und aus dem Fahrzeug verbracht werden. Er war stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ersten Ermittlungen zur Folge hat er das Fahrzeug unbefugt genutzt, nachdem er zuvor die Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich nahm.

Den Beschuldigten erwarten nun Strafverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Unbefugten Gebrauchs eines Kfz.

Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei Koblenz sucht nach Geschädigten, die die Europabrücke am Sonntag, den 12.09.2021 gegen 20 Uhr stadtauswärts befahren haben und dem Falschfahrer ausweichen mussten. Zeugenhinweise nimmt die PI 2 unter 0261-1032911 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell