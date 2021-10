Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Münzgeld aus Parkautomat entwendet - Zeugensuche - (15./16.10.21)

(Konstanz / Landkreis Konstanz) (ots)

Unbekannte Täterschaft hebelten in der Zeit vom 15./16.10. mit einem Brechwerkzeug den Parkautomaten im Stadtteil Paradies, Webersteig/Brauneggerstraße auf und entwendeten das Münzgeld in unbekannter Höhe. Durch den Diebstahl wurde die gesamte Elektronik und das Metallgehäuse des Automaten beschädigt, so dass Sachschaden von ca. 5000 Euro entstandenn ist. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter Tel.: 07531/9950 in Verbindung zu setzen.

