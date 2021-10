Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nendingen

Landkreis Tuttlingen) Zeugen nach Unfallflucht gesucht (16.10.21)

(Nendingen / Landkreis Tuttlingen) (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr gg. 20.45 Uhr die Landstraße 277 in Höhe der Kläranlage von Nendingen in Richtung Tuttlingen und streifte einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw VW am linken Außenspiegel. Laut Angaben der Geschädigten soll der Unfallverursacher zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sein und sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 900 Euro belaufen. Das Polizeirevier Tuttlingen erhofft sich unter der Tel.-Nr. (07461/9410) Hinweise von zwei Fahrzeugführern, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in diesem Bereich unterwegs waren.

