Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer weicht Tannenbaum aus und stürzt

Hagen (ots)

Auf der Wehringhauser Straße verletzte sich am Donnerstag ein 55-Jähriger leicht, nachdem er gegen 7:15 Uhr mit seinem Motorrad stürzte. Der Hagener war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und wollte nach bisherigen Erkenntnissen auf Höhe der Einmündung zum Parkplatz eines Fitnessstudios einem Tannenbaum ausweichen, der auf der Straße lag. Dabei rutschte er auf der nassen Fahrbahn weg und kam zu Fall. Eine 27-jährige Autofahrerin, die hinter dem Motorrad gefahren war, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei um den 55-Jährigen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Aufgrund des starken Windes geht die Polizei davon aus, dass der Tannenbaum durch einen oder mehrere Windstöße auf die Fahrbahn geweht wurde. Es gebt keine Hinweise auf Fremdverschulden. (ra)

