Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbrüchen gesucht

Hagen (ots)

Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Randweg bemerkten am Donnerstag (21.01.2021) gegen 13:00 Uhr den Aufbruch mehrerer Kellerräume. Unter anderem wurde dabei ein Fahrrad entwendet. Am frühen Morgen gab es gegen 02:30 Uhr bereits einen polizeilichen Einsatz in dem Mehrfamilienhaus, bei dem ein junger Mann im Hausflur beobachtet wurde, welcher sich verdächtig verhielt und nicht in das Haus gehörte. Kurze Zeit später fiel der Mann in einem benachbarten Wohnhaus erneut auf. Durch zivile Einsatzkräfte konnte schließlich ein 20-Jähriger angetroffen werden, auf den die zuvor durch Anwohner angegebene Beschreibung zutraf. Der Hagener konnte keine plausible Erklärung über seinen Aufenthalt in den Wohnhäusern abgeben. Zudem stellte sich bei einem Alkoholtest heraus, dass er mit einem Promille alkoholisiert war. Die Polizisten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem Aufenthalt des Mannes in den Mehrfamilienhäusern und den Kelleraufbrüchen besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

